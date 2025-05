Andrea Ciofi riflette sulla sconfitta del Cesena al Ceravolo

Non nasconde l’amarezza Andrea Ciofi, capitano al Ceravolo per l’assenza di Giuseppe Prestia, per un’uscita di scena determinata da episodi e giunta dopo una recita tra le migliori di questa stagione. "E’ una sconfitta che fa male, inutile girarci attorno – ammette –. Abbiamo fatto una prestazione ottima, purtroppo però il calcio è fatto anche di episodi, è andata così, consoliamoci guardando al percorso fatto per arrivare sin qui in tutto questo anno, questo ci deve dare la forza per alzare la testa e andare avanti". Riavvolgendo poi il film della stagione: "Penso a tutte le incertezze di inizio anno e al fatto che parecchi non conoscevamo la categoria, me compreso, e come mano a mano siamo andati in crescendo. Abbiamo incontrato delle difficoltà come ci sono in ogni stagione, ma portare una città come Cesena a sognare la A è una cosa che mi rende orgoglioso. Bisogna saper superare anche questi momenti e andare avanti". Ai tifosi: "Hanno capito l’impegno e a fine partita ci è stato riconosciuto. Noi abbiamo dato il massimo, siamo orgogliosi dei nostri tifosi che ci hanno sempre supportato".

a. b.