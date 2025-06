Andrea Prati è il nuovo presidente del Rotary

Andrea Prati, architetto di Gambettola, è il nuovo presidente del Rotary Club Valle del Rubicone. Il passaggio delle consegne dal presidente uscente Nicola Giorgetti è avvenuto a Villa Malatesta a Poggio Torriana. Andrea Prati, 61 anni, laureato in architettura a Firenze nel 1989 presso con 110 e lode, è noto per una decina di progetti di restauro di chiese, pievi e palazzi storici oltre a progetti industriali, edifici scolastici, di civile abitazione e opere stradali. Andrea Prati è stato docente per l’Afpg laboratorio di disegno assistito parametrico presso Unibo Facoltà di Architettura di Cesena. Ha annunciato la nuova composizione del consiglio direttivo della sua annata 2024-2025: past president Nicola Giorgetti, presidente incoming Edoardo Mosconi, tesoriere Daniela Bianchi, segretario Matteo Pascucci, prefetto Luigi Bona, vice presidente Giancarlo Biondini e consiglieri: Claudio Faggiotto, Lucia Alessandri, Vincenzo Minichini, Danila Malacarne, Roberto Turroni e Ilaria Camminiti.

Durante la serata è stato nominato socio Paolo Garattoni per vent’anni direttore di RomagnaBanca e ora i soci sono 65 oltre ai 10 soci onorari. Nicola Giorgetti il presidente uscente ha parlato del suo anno rotariano: "Abbiamo realizzato progetti di service per un valore complessivo di circa 30mila euro, fra i quali il più importante (10mila euro) è stato il District Grant denominato ‘Insegnami ad apprendere’ a favore degli studenti dell’Istituto di Gambettola che soffrono di Dsa ‘Disturbi specifici dell’apprendimento".

Altri progetti sono stati: Sol et Salus Rimini ‘Inclusive Care’ per aiutare i ragazzi lungodegenti a svolgere attività ricreative ed educative; ‘Amici di Gigi di San Mauro Pascoli’: redazione di articoli sportivi per i ragazzi ospiti della struttura; ‘Spazio Sicuro per Luca’ in aiuto di un ragazzo di 15 anni con autismo. Tanti i riconoscimenti: ‘Premio Rotary’ al Gruppo Ivas di San Mauro Pascoli; ‘Premio Giovani Talenti’ a Cristian Agostini; ‘Premio Ilario Fioravanti’ alle scuole medie del nostro territorio. Dopo il passaggio delle consegne ha detto il nuovo presidente: "Vogliamo fornire al progetto ‘Infermieri di Famiglia e Comunità’ (la vecchia assistenza domiciliare) che si insedierà prossimamente a Gambettola, un’auto per efficientare la loro mobilità".

Il progetto è patrocinato dal Comune di Gambettola, dalla ditta Andrea Buda di Sidermec. Oltre al contributo della Rotary Foundation. Per finanziare il progetto è stata riproposta ‘Arte all’Asta’ ferma da 2019, con il coinvolgimento di alcuni pittori che hanno portatao alcune opere.