Andrea Rovina nominato nuovo allenatore del Romagna Rfc per la Serie A

Il Romagna Rfc muove i primi passi verso la prossima stagione sportiva che disputerà nel campionato di rugby di serie A con la nomina del nuovo allenatore della prima squadra: sarà Andrea Rovina a guidare i Galletti. Rovina arriva dopo un lungo sodalizio con il Modena Rugby 1965, durato ben 17 anni e culminato quest’anno con la promozione in Serie A. Proveniente da Viadana, classe 1986, è approdato nel 2008 al club emiliano da giocatore, avviando poi anche la carriera di allenatore prima delle giovanili e infine della prima squadra, che ha guidato dal 2019 al 2024, prima di assumere la direzione tecnica.

È il direttore tecnico del Romagna Rfc Simone Luci a introdurre il nuovo capo allenatore: "Siamo molto contenti e convinti di questa scelta, che va nella direzione di dare continuità al percorso avviato con Askew. Rovina è una persona di altissimo profilo e un allenatore molto competente e motivato, il suo ottimismo, il suo spirito di collaborazione e la piena condivisione del nostro progetto costituiscono delle ottime premesse".

Rovina conferma piena sintonia: "Sono onorato e orgoglioso di essere stato scelto dal Romagna. Non è stata una scelta facile da fare, considerando il legame e i tanti anni passati con il Modena, ma la forza delle idee e delle persone che stanno dietro a questo progetto mi hanno convinto ad accettare. Allenare una squadra che rappresenta diversi Club e un intero territorio è qualcosa di nuovo per me, è una bellissima opportunità che affronterò dando tutto me stesso, per proseguire il bel lavoro fatto in questi anni da Tosh Askew, un amico e un ‘maestro’ che stimo molto".

Rovina ha già condotto il primo allenamento, con cui si apre una serie di appuntamenti settimanali che proseguiranno per il periodo estivo, prima dell’inizio della preparazione vera e propria che partirà da metà agosto. Sono invece due gli appuntamenti di giugno in agenda per la squadra: nel fine settimana del 7-8 la tournée di fine anno a Creta e il 19 la festa di compleanno del Romagna Rfc.