Anello di Crocesanta, il nuovo percorso è realtà

’Crocesanta in memoria’ è stata una giornata intensa e significativa per la nostra comunità – afferma la giunta comunale di Bagno di Romagna –. Abbiamo inaugurato l’Anello di Crocesanta, che si snoda nei pressi di San Piero in Bagno. L’Anello è parte integrante del progetto di valorizzazione del cimitero rurale, recentemente riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna come ’cimitero monumentale storico’, grazie alla candidatura presentata dal Comune di Bagno, in collaborazione con l’associazione Tra Monti e Valli di S.Piero".

"Questo importante risultato – sottolinea poi la giunta – è il frutto dell’attaccamento alla memoria e dell’encomiabile impegno di un piccolo gruppo di cittadini, che da anni si prendono cura, con dedizione, di questo suggestivo luogo, testimonianza della cultura contadina e rurale del nostro Appennino. La conclusione di questo progetto rappresenta solo l’inizio. Vogliamo infatti che segni l’avvio di un nuovo percorso condiviso di valorizzazione e cura del cimitero, sempre in collaborazione con la comunità e le associazioni".

La giunta dà poi doveroso spazio ai riconoscimenti: "Un sentito ringraziamento va a Tra Monti e Valli, in particolare a Alberto Merendi e Aldo Neri, al Faro di Corzano, all’asilo delle Grazie, a tutti gli abitanti del borgo della Sega e alle famiglie Forcelli, Spignoli, Stoppa e Para. Grazie anche al Cai di Cesena per la manutenzione del sentiero. Un ringraziamento speciale ad Altrove Teatro, a Milena Crociani e alle ragazze del Teatro di Latta, per le emozionanti letture che hanno arricchito la giornata. Un coinvolgente momento di memoria, comunità e futuro".

Gilberto Mosconi