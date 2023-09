Anello impigliato nella recinzione: tifoso del Cesena si trancia un dito

Momenti di forte apprensione dopo la festa. Sabato sera un tifoso del Cesena Calcio che aveva seguito la squadra nella trasferta marchigiana di Fermo, conclusasi con la convincente vittoria per 4-0 maturata a favore dei bianconeri ai danni dei padroni di casa, ha infatti riportato un serio infortunio a un dito. I fatti si sono svolti al termine del match, quando la squadra era rientrata negli spogliatoi dopo aver festeggiato a dovere il terzo successo consecutivo in compagnia dei suoi sostenitori. Sugli spalti era stato intonato anche l’intramontabile – e imprescindibile – coro ‘Romagna Mia’ e le luci stavano per spegnersi. Prima di lasciare l’impianto i tifosi, come d’abitudine, si sono dedicati alla rimozione degli striscioni che avevano appeso in occasione della gara e proprio in quel momento si è verificato l’incidente che ha coinvolto un sostenitore cesenate. Pare che questi sia rimasto impigliato con un anello a una parte della struttura che separa il settore ospiti dal campo. Il successivo movimento avrebbe causato una grave ferita, capace di generare il distaccamento del dito. Per fortuna l’intervento dei sanitari presenti allo stadio ’Recchioni’ è stato tempestivo e risolutivo.

Il tifoso è stato fatto accedere al campo, dove è stato immediatamente preso in cura dal personale addetto ai soccorsi, che lo ha poi trasportato al pronto soccorso della città marchigiana, dove sembra che la ferita sia stata ricucita con successo, evitando così danni permanenti alla mano.