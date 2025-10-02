Il bivio di Yoox

Il bivio di Yoox
CronacaAnffas sui biglietti della Lotteria Italia
2 ott 2025
REDAZIONE CESENA
Anffas sui biglietti della Lotteria Italia

Chi acquisterà un biglietto della Lotteria Italia 2025 potrà trovarvi impresse le immagini grafiche di Anffas di Cesena. Anffas infatti, ha partecipato al concorso cinematografico "Disabilità e cinema" indetto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato con il "Gruppo degli alternativi ed autorappresentanti", proponendo l’opera "Don Camillo e Peppone" di Pierantonio Galeotti. La pellicola è stata selezionata e insieme ad altre 11 partecipanti è riprodotta sui biglietti.

"Possiamo amare profondamente anche chi non sopportiamo. L’amicizia lega le persone anche nelle diversità", è il messaggio con il quale Anffas parla di inclusione e di valorizzazione dell’unicità che caratterizza ciascun esser umano. Il cast è andato a Roma per essere presente alla premiazione. Il tema del concorso era "Disegniamo la Fortuna con ADM", rivolto a artisti con disabilità, con l’obiettivo di dare loro visibilità e promuovere l’inclusione e l’impegno sociale del Terzo Settore.

Anffas Cesena (APS) è un’associazione che opera nell’ambito della disabilità intellettiva, relazionale e del neurosviluppo, nata nel 1969 per iniziativa di alcuni genitori, con lo scopo di colmare la carenza di strutture adeguate. I biglietti della Lotteria Italia 2025 sono acquistabili presso rivenditori fisici autorizzati (tabaccherie, edicole, ricevitorie, autogrill, ecc.) oppure online attraverso operatori autorizzati. L’estrazione finale dei premi (di prima categoria) avverrà martedì 6 gennaio 2026, in concomitanza con una puntata speciale del programma televisivo "Affari tuoi" su Rai Uno.

Raffaella Candoli

