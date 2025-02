Angelini attesa a Riccione. Terza piazza da difendere

Ecco il primo appuntamento caldo del girone di ritorno del campionato di volley di serie B1 femminile per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che oggi sarà di scena a Riccione al Pala Fontanelle, con fischio d’inizio del match alle 18. Entrambe le formazioni arrivano da una vittoria netta 3-0: Cesena contro Mestrino, Riccione contro Clementina 2020. Si annuncia un derby molto combattuto, visto che le bianconere sono avanti di una sola lunghezza in classifica (27 punti) e difendono la terza posizione che vale l’accesso ai playoff, mentre Riccione, con le ex Gugnali e Morolli, farà di tutto per scalzare Benazzi e compagne. All’andata il semaforo verde fu per Cesena che esaltò i propri tifosi con un’ottima gestione del cambiopalla.

"Contro Mestrino – commenta Irene Caniato – ci aspettavamo una partita imprevedibile: loro, senza nulla da perdere, potevano metterci in difficoltà, ma noi siamo state brave a partire compatte e a pensare unicamente a noi stesse. Abbiamo rischiato poco e giocato con intelligenza; nel terzo set c’è stato da combattere di più, ma abbiamo accelerato al momento giusto per chiudere in velocità".

Centrale, cresciuta a Cesena, Caniato sta giocando un’annata in cui brilla per costanza e approccio. "Ora – prosegue – siamo concentrate sul derby che ci aspetta. Riccione è una squadra molto attrezzata, sta disputando una stagione eccellente; sabato dobbiamo scendere in campo unite con l’obiettivo di giocare la nostra migliore pallavolo possibile per cercare di strappare punti importanti e mantenere il vantaggio in classifica".

Ecco la classifica del girone C dopo il quattordicesimo turno (le prime tre accederanno ai playoff, le ultime 4 retocederanno in B2): Bologna 34; Vicenza 31; Elettromeccanica Angelini Cesena 27; San Donà di Piave, Riccione 26; Padova 25; Castelfranco Veneto 24; Ravenna, Castel d’Azzano Verona 23; Jesi 21; Forlì 12; Castelbellino 9; Mestrino 7; Teramo 6.