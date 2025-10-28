Angelini, avvio nero . Terzo ko in tre giornate

L’Elettromeccanica Angelini Cesena resta a secco di vittorie nel campionato di serie B1 di pallavolo femminile di serie B1: contro Bologna è infatti arrivata la terza sconfitta (la seconda interna) sulle tre giornate fin qui disputate dall’inizio del torneo. Dopo un primo set completamente all’ombra delle emiliane, le bianconere reagiscono e dominano il secondo parziale. Nel terzo però Pasini è ancora una volta costretta ad uscire e Cesena progressivamente si affievolisce finendo ko1-3 (20-25, 25-11, 16-25, 14-25). La partita. Si parte con Bologna che scava subito il solco (3-9) e controlla fino al 20-25 finale.

Nel secondo set Cesena cambia volto: Pasini ha il coltello tra i denti, Benazzi colpisce a tutto braccio (8-1) e Guardigli rientra da un timeout ospite piazzando due muri consecutivi, seguita a ruota da Pasini che va a segno dai nove metri (16-3). Parise punisce anche da posto due (22-7) e si chiude con Benazzi che da sola mura Neriottiper il 25-11 . Nel terzo parziale le bianconere in copertura sono attente, Bologna cala d’intensità in attacco e Caniato a muro è solida (6-6). Poi però Pasini rimane a terra dopo un salto ed è costretta ad uscire per non rientrare più; Bologna con Neriotti al servizio trova lo strappo letale (7-13), Parise piazza un pallonetto chirurgico (15-19) ma le avversarie restano sul pezzo e chiudono 16-25.

L’ultimo set ricalca il primo: Cesena, che schiera Benazzi opposto e Menini in banda, si trova presto ad inseguire (3-9) senza riuscire a recuperare. Tra i singoli, Pasini pur con due set in meno sulle spalle è stata la miglior realizzatrice con 13 punti (di cui 1 ace, 2 muri e il 43% in attacco), mentre Parise ne ha firmati 12 (di cui 1 ace), seguita da Benazzi (11 di cui 2 muri). Da segnalare il debutto del secondo libero Ioli, che in un momento di difficoltà della seconda linea bianconera ha messo ordine e portato grinta. L’Elettromeccanica Angelini Cesena scivola all’ultimo posto della classifica, sempre ferma ad 1 punto: si torna in palestra pensando alla trasferta di sabato ad Ostiano, in casa della settima della classe.

Il tabellino cesenate: Parise 12, Ioli (L2), Gregori (L1), Cangini 1, Oke, Lupoli 3, Menini 2, Pasini 13, Guardigli 7, Benazzi 11, Caniato 4; ne: Signorini, Casalini. All. Lucchi.