Angelini, battuta l’Imoco. Ma ora arriva la capolista

Prova di carattere per l’Elettromeccanica Angelini che, in casa dei giovani talenti dell’Imoco Volley, si riscatta dalla sconfitta dell’andata e si regala tre punti preziosi nel campionato di volley femminile di serie B1, incamerati grazie al successo 1-3 (27-25, 14-25, 16-25, 21-25). Le bianconere in effetti hanno perso il primo set al fotofinish, per poi dominare la gara sfoderando una prestazione solida al servizio e a muro.

La partita. Nel primo set è San Donà a trovare il primo break, giocando bene con i centrali (19-16). Vecchi però alza il livello in difesa e Pinali pareggia i conti (20-20). Si va ai vantaggi, che però sorridono alle padrone di casa, decisive nell’ultimo muro. Nel secondo parziale però Cesena diventa spietata e scappa in fretta soprattutto grazie a Caniato che si mette in mostra in tutti i fondamentali: è sua sia la gran difesa che arma il potente contrattacco di Pinali (7-14), sia il muro sull’opposto (11-21). Vecchi va a segno dai nove metri (13-23) e Guardigli chiude a muro. Il copione si ripete nel terzo set, mentre nel quarto le venete rimangono più vicine fino alle battute finali, senza però riuscire a riaprire i giochi.

A livello individuale, Benazzi è la miglior realizzatrice con 24 punti (1 ace e 3 muri) frutto del 43% di positività in attacco. Pinali gioca da veterana mettendo a segno 13 punti, di cui 4 ace (su 8 totali della squadra) e Vallicelli dirige l’orchestra con maestria (le compagne la ripagano con un onorevole 37% in attacco), ma sa anche rivestire il ruolo da protagonista, firmando addirittura 6 punti.

La squadra di coach Lucchi, terza a quota 38 punti, a pari merito con Vicenza e con due lunghezze di ritardo da Riccione, seconda, si prepara ora alla partita di cartello di domenica prossima, al MiniPalazzetto, contro la capolista Bologna.

Il tabellino cesenate: Calisesi (L1), Casali, Molari, Vecchi 11, Pinali 13, Pasini 1, Guardigli 8, Benazzi 24, Marchi (L2), Conficoni, Caniato 9, Vallicelli 6; ne: Oke. All. Lucchi.