Angelini, c’è il derby: "Ravenna è in forma"

E’ in arrivo un match ad alta tensione al MiniPalazzetto: domani, alle 17.30, l’Elettromeccanica Angelini affronterà infatti l’Olimpia Teodora Ravenna in quello che si preannuncia come un derby dalle grandi emozioni nel campionato di pallavolo di serie B1 femminile.

Le avversarie di turno stanno disputando una stagione ad altissimo livello, come dimostra la recente vittoria al tiebreak contro la capolista Bologna. Cesena da parte sua arriva dalla netta vittoria con Teramo e con 33 punti si colloca al quarto posto in classifica, a -2 dalla zona playoff. Ravenna, nel cui roster militano le ex Fabbri e Missiroli, insegue a quota 29.

All’andata le bianconere registrarono la prima sconfitta, al termine di un combattutissimo tiebreak. "A Teramo – commenta Nicole Marchi – siamo partite un po’ contratte, quello è un palazzetto ‘complicato’, ma siamo rimaste concentrate e, giocando unite, siamo riuscite a portare a casa il 3-0 che volevamo".

Marchi, cresciuta nel vivaio bianconero, è tornata a Cesena dopo quattro anni trascorsi nelle squadre della zona. "Ci aspetta un derby delicato – prosegue il libero classe 1996 – Ravenna all’andata ci ha battuto e ora sta attraversando un periodo molto positivo, tant’è che arriva da una vittoria altisonante. I punti in palio sono molto importanti, perciò dovremo dare il massimo, impegnandoci a fare il nostro miglior gioco con grinta e determinazione, davanti al nostro pubblico caloroso che sicuramente saprà darci la carica giusta".

La classifica del girone C dopo il diciassettesimo turno (le prime tre accederanno ai playoff, le ultime 4 retrocederanno in B2): Bologna 41; Vicenza 37; Riccione 35; Elettromeccanica Angelini Cesena 33; Ravenna, Padova 29; San Donà di Piave, Castelfranco Veneto 28; Jesi 24; Castel d’Azzano Verona 23; Forlì 19; Castelbellino 14; Mestrino 11; Teramo 6.