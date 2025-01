Angelini Cesena a Verona. Molari: "Trasferta delicata"

In questo fine settimana riparte il campionato di serie B1 e oggi alle 20.30 l’Elettromeccanica Angelini Cesena sarà impegnata nella trasferta a Verona in casa dell’Arena Volley Team. Le bianconere prima della sosta natalizia hanno inanellato due vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro Giorgione Pallavolo (3-1); le venete hanno archiviato invece la sconfitta nel derby contro Vicenza, ma in precedenza hanno strappato successi importanti, come quello al tiebreak contro la capolista Bologna. La classifica del torneo al momento è decisamente corta e vede Cesena al quinto posto con 21 punti, ma soltanto a -1 dalla zona playoff. Verona è invece ottava con 17 punti.

Benazzi e compagne scalpitano per tornare in campo e affrontare il penultimo turno del girone d’andata nel migliore dei modi. A commentare la partita è Kiera Molari: "Il 2024 si è chiuso positivamente contro Castelfranco Veneto, anche se nel primo parziale siamo partite con il freno a mano tirato; poi ci siamo riprese e abbiamo iniziato a imporre il nostro gioco, arrivando alla vittoria con naturalezza davanti al nostro pubblico. E’ stato il modo migliore per festeggiare il Natale".

Schiacciatrice, classe 2005, Molari è cresciuta nel vivaio del Volley Club ed è in prima squadra per il secondo anno consecutivo. "Finalmente – prosegue – si riprende a giocare; ci aspetta una trasferta delicata non solo perché dovremo ritrovare il ritmo giusto, ma perché dovremo farlo in fretta: Verona in casa ha perso solo una gara e sono sicura che ci darà del filo da torcere".

Ecco la classifica del girone C dopo l’undicesimo turno, a due match dal giro di boa del torneo (le prime tre accedono ai playoff, mentre le ultime 4 retrocedono in B2): Bologna 28; Vicenza 26; Riccione 22; Padova, Elettromeccanica Angelini Cesena 21; San Donà di Piave, Jesi 18; Castel d’Azzano Verona 17; Castelfranco Veneto 15; Ravenna 14; Forlì, Castelbellino 9; Mestrino 7; Teramo 6.