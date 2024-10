Angelini Cesena al debutto: "Non vediamo l’ora"

Archiviato il pre-campionato, l’Elettromeccanica Angelini Cesena è pronta per inaugurare la nuova stagione, la decima consecutiva in serie B1, che inizierà domani, alle 18, sul campo di Mestrino in provincia di Padova. La formazione romagnola è, ancora una volta, all’insegna delle giovani con sei giocatrici Under 20. La rosa ruota intorno ai punti fermi delle scorse stagioni: capitan Benazzi, il libero Calisesi, le schiacciatrici Vecchi, Pinali e Molari, i centrali Guardigli e Caniato, la palleggiatrice Conficoni. Sono invece sei gli innesti, tra cui alcuni volti ritrovati: al centro ci sono Melandri e la giovanissima Oke, in posto quattro Missiroli, Casali al palleggio, Pasini opposto e Marchi libero.

"Finalmente ci siamo – sorride coach Cristian Lucchi –. Siamo inseriti in un girone attrezzato, sarà un anno impegnativo, ma non vediamo l’ora di iniziare. A oggi siamo in linea con la preparazione; in questi mesi l’obiettivo era il raggiungimento di un buono stato di forma. Veniamo inoltre da una serie di amichevoli e da un torneo vinto lo scorso weekend, occasioni servite per rodare i nostri sistemi di gioco". A Mestrino, Cesena affronterà una squadra neopromossa composta da giocatrici d’esperienza che hanno già disputato diverse stagioni in B1. "Sarà sicuramente un campo difficile – riprende Lucchi –. Ci aspetta un match da affrontare come tutte le prime di campionato, con concentrazione e grande impegno. Le ragazze stanno manifestando una bella sintonia: dimostrano consapevolezza delle proprie forze, ma allo stesso tempo mantengono la mentalità da vere lavoratrici, con l’intento di migliorare settimana dopo settimana. Sono certo che daranno il massimo fin da subito".

L’Elettromeccanica Angelini Cesena è stata inserita nel girone C insieme a Olimpia Teodora Ravenna, Arena Volley Castel d’Azzano, Giorgione Pallavolo (Castelfranco Veneto), Imoco Volley (San Donà di Piave), Aduna (Padova), Eagles (Mestrino), Vicenza, Libertas Forlì, Vtb Bologna, Riccione, Clementina 2020 Ancona, Pieralisi Jesi e Futura Teramo. Le partite casalinghe si disputeranno, finché il Carisport non tornerà disponibile, al MiniPalazzetto di via Coppi, sempre la domenica pomeriggio alle 17.30: il debutto davanti al pubblico bianconero è in programma domenica prossima, 20 ottobre, contro Riccione. Al termine della regular season, la formula prevede i playoff che coinvolgeranno le prime tre classificate di ogni girone. Riguardo ai piani bassi invece, retrocederanno le squadre giunte dall’undicesimo al quattordicesimo posto.