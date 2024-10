Angelini Cesena al derby. Prima in casa con Riccione

E’ tutto pronto per l’esordio casalingo dell’Elettromeccanica Angelini Cesena che per domani si prepara a chiamare a raccolta i propri tifosi: al MiniPalazzetto, alle 17.30, andrà in scena il primo derby di Romagna nel campionato di volley di B1 femminile: dall’altra parte della rete c’è l’attrezzata Riccione, fresca di promozione e nelle cui fila militano le ex Morolli e Gugnali. Entrambe le formazioni arrivano da una vittoria: Riccione ha strapazzato Clementina in tre set e le bianconere hanno vinto 3-1 in trasferta a Mestrino. È capitan Giada Benazzi a prendere la parola: "Giocare contro l’Eagles Vergati la scorsa settimana è stato difficile: alla nostra prima uscita stagionale, dovevamo ancora sintonizzarci bene sul nostro sistema di gioco, infatti abbiamo subìto la loro rimonta nel primo set. Poi però abbiamo reagito con prontezza e pareggiato i conti: da quel momento ci siamo sciolte e abbiamo portato a casa meritatamente i tre punti che volevamo". Tornare a giocare davanti al pubblico bianconero e farlo con un derby è decisamente un’emozione: "Stiamo preparando la partita contro Riccione col massimo impegno. Loro stanno giocando bene e sono una squadra molto unita, ma noi ce la giochiamo in casa e sono sicura che faremo del nostro meglio per far divertire i nostri numerosissimi tifosi".

La classifica del girone C dopo il primo turno (le prime tre accedono ai playoff; le ultime 4 retrocedono in B2): Riccione, Castelfranco Veneto, Bologna, Elettromeccanica Angelini Cesena, San Donà di Piave, Vicenza 3; Ravenna 2; Jesi 1; Forlì, Teramo, Mestrino, Padova, Castel d’Azzano, Castelbellino 0.

Nel frattempo è ora di tornare in campo anche per la squadra maschile del Rubicone in Volley Sab Group, impegnata in serie B: oggi alle 18 i romagnoli scenderanno in campo al PalaLiuti di Castelferretti contro la Sabini. Gialloblù che cercano continuità dopo la convincente vittoria per 3-0 nella gara d’esordio ai danni della Battistelli Real Bottega. "E’ stata una prestazione convincente – commenta - coach Stefano Mascetti – i nostri avversari non si aspettavano la nostra aggressività e sicuramente questo ha facilitato le cose. Ora ci aspetta una partita diversa perché affrontiamo una squadra che fa della concretezza il suo gioco. Spero che la squadra riesca a ripetersi con la stessa aggressività di sabato scorso, cercando di mettere in difficoltà gli avversari su tutti i fondamentali. Dovremo stare attenti a Giuliani, un palleggiatore molto esperto, ai due laterali di posto 4 Mancinelli e Licitra e a Giaccaglia al centro. Detto questo, spero saremo noi a ‘fare’ la partita".

