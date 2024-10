Angelini Cesena Volley. Primi 3 punti al debutto

Buona la prima per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che a Mestrino contro l’Eagles Vergati, vince 1-3 (25-23, 20-25, 19-25, 15-25) e guadagna i primi tre punti della stagione nel campionato di B1 di pallavolo femminile. Nel primo set la tensione è palpabile: Cesena parte bene (3-8), ma Mestrino si riporta sotto (8-8). Il tap-in di Melandri vale un nuovo mini allungo sul 13-16, che però ancora non basta, visto che le padrone di casa tornano in parità 18-18. Da lì si gioca punto a punto fino al guizzo delle venete, che mettono la freccia al fotofinish e chiudono 25-23. Nel secondo set l’equilibrio viene prima rotto da Vecchi (10-12), seguita da Caniato che piazza l’allungo decisivo. Nel terzo parziale invece le avversarie tentano la fuga (9-5): a quel punto coach Lucchi inserisce in regia Casali, i centrali a muro fanno la voce grossa, Caniato pareggia i conti (9-9) e Melandri piazza il break che vale il 12-17, sul quale rilancia Pinali, brava a giocare d’intelligenza contro le mani del muro e a firmare gli ultimi due punti. Nell’ultimo set ancora una volta Mestrino cerca l’allungo (12-7), ma l’inerzia cambia col rientro di Conficoni. Benazzi chiude un’azione eterna con una diagonale fulminea (13-12) e i colpi di Melandri valgono la parità (14-14). A quel punto al servizio va Benazzi, che manda in tilt le ricostruzioni delle avversarie scappando sul 14-18, mentre Melandri aggiunge il lavoro a muro per il 15-22. Decide Vecchi con due ace consecutivi. Riguardo ai tabellini, le atlete cesenati finiscono tutte in doppia cifra: Benazzi va a segno 19 volte (di cui 1 ace, 44% in attacco), Vecchi 16 (ci cui 3 ace e il 43% in attacco), Melandri 14 di cui 5 muri e un sontuoso 75% di positività in attacco; Caniato 11 (di cui 3 ace e 4 muri) e Pinali 10 (di cui 1 ace e il 56% in attacco). Ora l’Elettromeccanica Angelini si prepara al debutto casalingo in calendario domenica 20 ottobre alle 17.30 al MiniPalazzetto contro Riccione.