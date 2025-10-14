Angelini, debutto amaro. Sconfitta al tiebreak

Esordio amaro per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nella prima gara del campionato di pallavolo di serie B1 femminile, peraltro coincisa col ritorno al Carisport della squadra dopo due anni di lontananza forzata a causa dei danni alla struttura causati dall’alluvione, cede al tiebreak contro Campagnola Emilia 2-3 (21-25, 25-14, 24-26, 28-26, 9-15) al termine di un match durato due ore e mezza. All’avvio contratto delle cesenati segue un secondo set strepitoso, poi è vera battaglia nel terzo e nel quarto parziale, mentre il decisivo tiebreak invece scivola via senza che la squadra di coach Cristiano Lucchi riesca a impensierire sul serio le avversarie. Le bianconere a muro sono invalicabili (21 i punti diretti) ma subiscono troppo in ricezione, Pasini nel terzo set esce per un risentimento muscolare e capitan Benazzi è chiamata a tornare a vestire i panni dell’opposto: i suoi 33 punti finali non bastano a far sorridere Cesena.

La partita. Nel primo set regna l’equilibrio (7-7) e in cabina di regia Lupoli dimostra già una buona intesa con Guardigli (14-14), poi però le reggiane trovano lo strappo decisivo grazie al muro su Parise (17-21), mentre l’errore al servizio di Pasini chiude il set 21-25. Nel secondo parziale Benazzi guida la riscossa (9-5), Parise gioca d’astuzia (21-11) e il primo tempo di Caniato vale il 25-14. Nel terzo set Cesena allunga con un muro di Benazzi (11-8); esce Pasini ed entra Menini (15-13), Campagnola rimonta (16-17), ma Lupoli e Benazzi provano a reagire (23-22). L’invasione fischiata a Guardigli (23-23) apre la strada a un il finale incandescente: il muro su Benazzi vale il 24-26.

Il quarto parziale è un’escalation di emozioni: Menini la mette giù di potenza (9-8), Gregori in difesa è ovunque e Lupoli dai nove metri è insidiosa (13-11). Benazzi colpisce dalla seconda linea (19-17), Campagnola alza il muro (20-21) e piazza pallonetti velenosi (23-24), mentre Benazzi servita da Caniato manda tutte ai vantaggi, Lupoli sorprende giocando di seconda (27-26) e Menini chiude la maratona sul 28-26. Nel quinto set però le emiliane partono forte al servizio (1-3) e alzano il muro (5-8, 6-12); Benazzi è l’ultima ad arrendersi (8-14), ma la sua diagonale out consegna il 2-3 a Campagnola. A livello individuale, Benazzi è la miglior realizzatrice del match con un bottino di 33 punti (di cui 5 a muro); ottima prova anche per Caniato che chiude con 15 punti, di cui 7 muri, 1 ace e il 44% in attacco; in doppia cifra pure Parise (10 punti, di cui 1 ace e 1 muro).

L’Elettromeccanica Angelini mette comunque da parte un punto in classifica e si prepara alla prima trasferta della stagione in programma sabato a Scandicci.

Il tabellino dell’Angelini Cesena: Parise 10, Gregori (L1), Cangini, Lupoli 6, Menini 7, Pasini 9, Guardigli 6, Benazzi 33, Caniato 15; ne: Ioli (L2), Signorini, Oke, Casalini. All. Lucchi.