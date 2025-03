Angelini rinvigorita. Vecchi: "Ora avanti così"

Seconda partita casalinga consecutiva per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che domani, alle 17.30, ospiterà al MiniPalazzetto Clementina 2020 Volley. Le bianconere, quarte in classifica nel torneo di B1 femminile con 41 punti, arrivano dalla corroborante vittoria contro la capolista Bologna, le marchigiane, terzultime con 14 punti hanno invece incassato la sconfitta 0-3 contro Ravenna. All’andata Cesena si arrese al tiebreak, dopo aver sprecato numerosi match point nel quarto set. Benazzi e compagne faranno di tutto per guadagnare punti preziosi in chiave playoff, distanti sempre due lunghezze, tenendo conto che questo weekend va in scena anche lo scontro diretto tra Vicenza (seconda a +3) e Bologna.

"Contro Bologna – riepiloga Valentina Vecchi – abbiamo disputato una partita bellissima: non ci siamo fatte intimidire dalla loro caratura e siamo entrate in campo sapendo che non avevamo nulla da perdere. Questo ci ha permesso di imporre subito il nostro gioco e a quel punto siamo state molto brave a mantenere il giusto ritmo fino alla fine, senza cedimenti o distrazioni". Schiacciatrice di Ravenna, classe 2005, Vecchi è al secondo anno in maglia bianconera: "Dobbiamo giocare così – conclude – anche contro Castelbellino, entrando in campo concentrate senza mai abbassare la guardia. Clementina è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque; per noi, come per loro, a questo punto della stagione ogni punto diventa fondamentale. Davanti al nostro pubblico dovremo fare del nostro meglio".

La classifica del girone C dopo il ventesimo turno (le prime tre accedono ai playoff; le ultime 4 retrocedono in B2): Bologna 47; Vicenza 44; Riccione 43; Elettromeccanica Angelini Cesena 41; Padova 35; Ravenna 33; San Donà di Piave 32; Castelfranco Veneto, Jesi 30; Castel d’Azzano Verona 29; Forlì 22; Castelbellino 14; Mestrino 14; Teramo 6.