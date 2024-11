Angelini, terzo ko di fila. Trasferta amara a Bologna

Momento difficile per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di serie B1 di pallavolo femminile, dopo un ottimo inizio di stagione, incappa nella terza sconfitta consecutiva, perdendo 3-1 (25-20, 25-15, 26-28, 25-22) sul campo del Volley Team Bologna, una delle prime della classe. Il ko lascia così le cesenati a quota 14 punti in classifica, facendole scivolare in quarta posizione. A pesare su questa fase complicata della stagione è in particolare l’assenza di Benazzi, faro della squadra, per la terza volta rimasta fuori dal campo. Nel frattempo è arrivata anche la rescissione consensuale del contratto di Missiroli.

La partita. L’avvio del primo set è all’insegna dell’equilibrio, poi però arriva un break pesante delle emiliane (dal 7-8 al 13-8), che ipoteca il parziale. Nel secondo set Bologna allunga (9-5) e spinge al servizio (15-9); Vecchi prova a non arrendersi (22-14) ma il divario è troppo ampio. Nel terzo parziale Cesena cambia faccia e parte carica, spinta da Caniato (2-6), Pasini (4-11) e Pinali (12-18). Bologna si riavvicina (19-21), si va ai vantaggi con le padrone di casa che annullano tre set point, ma Cesena resta sul pezzo e prima Melandri (26-27) e poi un attacco fuori di Bologna riaccendono le speranze romagnole di riaprire il match. Nell’ultimo set le due formazioni procedono testa a testa, Cesena va a +2 (16-18), ma nel finale si blocca, fallendo l’accesso al tiebreak. Tra i singoli, 17 punti per Pasini e 16 per Vecchi; Melandri va a segno 10 volte (2 muri) con il 53% in attacco e altri 9 punti li porta Caniato (2 muri).

Ora Cesena è a -3 dalla terza che è Riccione e a -4 da Bologna e Vicenza che guidano il girone. Sabato prossimo le ragazze di coach Lucchi saranno impegnate nella seconda trasferta consecutiva in casa di Clementina, penultima della classe con 4 punti.

Il tabellino: Calisesi (L1), Molari, Vecchi 16, Pinali 10, Pasini 17, Conficoni, Caniato 9, Vallicelli 2, Melandri 10; ne: Oke, Guardigli, Benazzi, Marchi (L2). All. Lucchi.