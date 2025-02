Angelini, tutto facile contro Mestrino

L’Elettromeccanica Angelini ha inaugurato il girone di ritorno del campionato di volley di serie B1 femminile con una vittoria, regolando Mestrino in poco più di un’ora di gioco 3-0 (25-18, 25-17, 25-22). E’ stato un match pressoché a senso unico, nel quale Cesena è sempre stata in pieno controllo spiccando soprattutto nel contrattacco.

La partita. Nel primo set Mestrino prova a sgattaiolare via (3-7), ma Guardigli riporta la parità (7-7), Benazzi va a segno dai nove metri (15-12) e Cesena prende il largo, grazie al mani fuori di Pinali (19-13) e alla frustata di Caniato (24-15). Il muro di Benazzi chiude i conti sul 25-18. Nel secondo set le bianconere accelerano subito trascinate da Vecchi che firma due ace consecutivi (6-2), Caniato mette giù una palla a filo rete di prima intenzione (10-5), Pinali pianta una parallela da posto due (15-8) e Vecchi firma una buona diagonale (21-12). Chiude Pinali con un pallonetto 25-17. Nell’ultimo parziale Pinali va ancora a segno in diagonale servita da un bagher rovesciato di Calisesi (9-8), le venete si mantengono in scia (15-15), ma Guardigli al servizio manda in tilt la ricezione avversaria (20-18) e Benazzi fa la voce grossa da posto quattro (24-22). Chiude Caniato 25-22.

Tra i singoli, Benazzi firma 18 punti, di cui 1 ace e 3 muri; la segue a ruota Pinali con 15 punti, di cui 1 ace e 1 muro e l’83% di positività in ricezione; Guardigli va a segno 8 volte di cui 1 ace, 1 muro e il 60% in attacco. Da segnalare anche l’esordio nel campionato cadetto di Monica Oke, centrale classe 2006. L’Elettromeccanica Angelini Cesena sale così a quota 27 punti, sempre al terzo posto in classifica in zona playoff e si prepara per il big match di sabato pomeriggio in casa di Riccione che insegue a -1: la classifica è sempre molto corta, in quattro punti militano ben sette squadre.

Il tabellino cesenate: Calisesi (L1), Molari, Oke, Vecchi 6, Pinali 15, Guardigli 8, Benazzi 18, Conficoni 1, Caniato 7, Vallicelli; ne: Casali, Pasini, Marchi (L2). All. Lucchi.