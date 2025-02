Angelo Vassallo, esempio di legalità e giustizia ‘Il sindaco pescatore’ raccontato a Savignano

A Savignano, cinema teatro Moderno pieno e incontro con i ragazzi dell’Istituto di istruzione superiore Marie Curie. Al centro del dibattito la figura di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, ucciso dalla camorra il 5 settembre 2010. L’evento "Ricordando il fratello Angelo, il sindaco pescatore. Dario Vassallo incontra i cittadini" è stato proposto dal Lions Club del Rubicone per far conoscere Dario Vassallo, autore, tra i tanti, del libro "Il vento tra le mani. Vita politica del sindaco pescatore".

Il sindaco pescatore, Angelo, è stato il primo cittadino di Pollica in provincia di Salerno dal 1995 al 2010 quando fu assassinato dalla camorra, da lui combattuta per amore della propria città. Una lotta che vide Pollica, sotto il suo governo, vivere una stagione di rinascita e fioritura internazionale dal punto di vista turistico. Alla vicenda di Angelo Vassallo il regista Maurizio Zaccaro ha dedicato la fiction "Il sindaco pescatore", con protagonista Sergio Castellitto.

Il progetto, ideato dal Lions Club del Rubicone con il presidente Elvis Bianchi, il cerimoniere Salvatore Pagano, Teresa Casalaspro e Luciana Sancisi, referenti scuola del Lions Club Rubicone, ha visto la presenza di Mauro Tosi, dirigente del Marie Curie, la consigliera regionale Alice Parma, i sindaci Nicola Dellapasqua di Savignano, Moris Guidi di San Mauro Pascoli, Roberto Pari di Gatteo, Matteo Gozzoli di Cesenatico, Filippo Giorgetti di Bellaria Igea Marina, Filippo Sacchetti di Santarcangelo, l’assessore Pietro Pierantoni di Gambettola e Andrea Gozzi vicepresidente di RomagnaBanca.

Dice Dario Vassallo: "Da mio fratello la cosa principale che ho preso è stata l’umiltà che non é una cosa semplice, ma che si apprende attraverso la cultura e quindi ti permette di relazionarsi con tutti come faceva lui. Noi dobbiamo scoprire la semplicità delle cose e non architettare pensieri astratti che magari abbiamo copiato da qualcun altro. L’ultima è stata portata da Angelo come chiave nella gestione del territorio e quindi gli ha permesso di confrontarsi con il pescatore come andare in Cina e parlare e spiegare la dieta mediterranea. Io e mio fratello Massimo ci siamo presi questo onore, anche se all’inizio molto complicato, di fare conoscere la figura di Angelo, un sindaco non soltanto con un radicamento locale, ma internazionale".

Ha aggiunto il regista Maurizio Zaccaro: "Siamo partiti dal libro di Dario. Io e un produttore Guglielmo Ariè. Ho letto il libro e a Dario ho detto che mi sarebbe piaciuto adattarlo per lo schermo. Poi c’era la scelta del protagonista che è caduta su Sergio Castellitto. La famiglia stessa ci è stato di aiuto affinchè tutto fosse autentico".

Ermanno Pasolini