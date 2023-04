Angioloni, ci sono quattro date per le vaccinazioni

Per l’Alto Savio, il vaccino è più vicino. Dal mese di maggio a novembre 2023 spazio, infatti, a sedute straordinarie per alcune vaccinazioni che si terranno presso l’Ospedale Angioloni di San Piero in Bagno. Lo comunica il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’Ausl Romagna che ha programmato quattro aperture straordinarie di ambulatori vaccinali nei locali del nosocomio sampierano di via Guglielmo Marconi. Un’iniziativa promossa per favorire, in particolar modo, l’adesione alle vaccinazioni previste dalle campagne in corso e rivolte alle persone a maggior rischio, come ad esempio quei soggetti che non sono protetti contro il tetano o il morbillo, donne di 25 anni mai vaccinate per il Papillomavirus-HPV.

Queste le giornate di apertura dell’ambulatorio vaccinale all’ospedale di San Piero: 22 maggio, 26 giugno, 25 settembre e 20 novembre. I cittadini potranno accedere alla prestazione vaccinale previa prenotazione tramite Cup o Cuptel. Nelle stesse giornate sarà possibile accedere, sempre previa prenotazione, anche alle prestazioni di certificazione medico legale (certificato per rinnovo-rilascio di patenti di guida, certificati per rilascio contrassegno auto, certificati per rilascio-rinnovo porto d’armi).

gi. mo.