Animali al lavoro? Non esiste un divieto: “Il mio gatto Perseo vive in negozio con me”

Cesena, 23 febbraio 2025 – Un amico al lavoro? Un cane o un gatto sotto la scrivania dell’ufficio e nei corridoi? Succede anche questo, nelle grandi città, ma anche a Cesena. Due italiani su cinque hanno un animale in casa, e ci sono aziende che permettono ai dipendenti di vivere la relazione uomo-pet anche negli spazi di lavoro. Il motivo? “Gli animali aiutano a stare bene e aiutano nella relazione con i colleghi”, conferma chi ha provato l’esperienza. Sempre più presenti nella vita delle persone, spesso i cuccioli si ritrovano soli tra le mura domestiche dove combinano qualche guaio. Lo sanno bene gli amanti degli animali che si organizzano per trovare loro un passatempo. Ma i padroni più coraggiosi, quelli più controcorrente, quelli per cui è più importante il benessere dell’animale del commento della gente, e quelli più attaccati ai loro pelosetti quattro zampe, hanno deciso di portarsi il loro animale (di solito cane o gatto) al lavoro. In Italia sono sempre di più le aziende private e le amministrazioni che ammettono la presenza degli animali negli ambienti di lavoro o che creano spazi di pet hospitality dotati di mensa e servizi dedicati agli amici a quattro zampe dei propri dipendenti.

A Cesena qualcosa si muove. Non è sempre facile e nella maggior parte dei casi, nella nostra città, sono i liberi professionisti (avvocati, commercialisti, psicologi) che scelgono di portarsi il cucciolo nel loro studio. Come l’avvocato Renato Partisani, che non rinuncia alla compagnia del suo barboncino. “Tutto è iniziato quando Pepe era un cucciolo e soffriva la solitudine a casa – dice l’avvocato Partisani –. Portarlo al lavoro è diventata una piacevole abitudine e, per lui, lo studio è una seconda casa. Pepe è affettuoso e crea un ambiente caloroso per colleghi e clienti”. Ma anche tra i negozianti sta scoppiando la ‘moda’ (passateci il termine) di tenere il gatto ‘in vetrina’. Passeggiando per il centro di Cesenatico ci si imbatte ad esempio nel negozio JoMar, aperto da un annetto da Jonata Nigro. Nel negozio di oggettistica pregiata e originale creata da Jonata, è impossibile non incontrare Perseo, un micione tigrato di otto anni dal carattere mansueto. “Qui in negozio ci sono almeno quattro cucce per lui, di cui due in vetrina – dice il proprietario - ma Perseo sceglie sempre la scatola di scarpe di cartone sul tavolo dove si trovano i miei oggetti di lavoro. Ogni tanto si accuccia in vetrina e i bambini si fermano a guardarlo. Perseo sta benissimo in negozio: mi fa compagnia, mi segue, mi sta vicino e con lui ho un feeling incredibile”.

In Italia non esiste una normativa specifica che disciplini la presenza di animali sui luoghi di lavoro. Dunque la possibilità di decidere viene lasciata alle singole aziende. Il 28 per cento degli italiani ha un cane e molti lo vorrebbero portare al lavoro, ma è possibile solo nel 10 per cento delle imprese. Tra le aziende cesenati una delle più all’avanguardia è la Technogym, leader nel settore del fitness. Nel regno di Nerio Alessandri non si sono mai posti il problema di poter portare o meno gli animali al lavoro.

Non c’è un apposito divieto, ma il tema non è mai stato affrontato. Anche perché non è mai emersa la richiesta da parte di nessun dipendente. Sarà solo questione di tempo?