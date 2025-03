"Animali in pericolo: rischiano di ingerire plastica"

Vi siete mai chiesti le conseguenze dell’inquinamento? Ve lo raccontiamo noi! Un pensiero dei cittadini potrebbe essere gettare rifiuti per terra o in mare, un utilizzo eccessivo di plastica monouso e non fare attenzione alla separazione dei rifiuti pensando: "Tanto non succede niente!". Ma purtroppo i residui plastici influenzano molto il nostro territorio, con conseguenze che incidono sul nostro benessere. L’inquinamento ambientale è la conseguenza maggiormente nota: la plastica è molto difficile da degradare e può restare nell’ambiente anche centinaia di anni. Gli animali possono essere in pericolo, infatti potrebbero ingerire la plastica o rimanere intrappolati e questo incide anche su di noi perché mangiandoli, le microplastiche arriveranno anche nel nostro piatto.

Altra questione: il cambiamento climatico. Ultimamente è più accentuato di prima: la produzione e lo smaltimento delle plastiche emettono gas serra, come l’ Anidride carbonica (CO2), prodotto principalmente della combustione di combustibili fossili, e il metano (CH4), prodotto dalle attività agricole che stanno contribuendo al riscaldamento globale.

Altra conseguenza è l’innalzamento del livello del mare. L’aumento delle temperature porta allo scioglimento dei ghiacciai, aumentando il livello del mare, che può causare delle inondazioni e liberare sostanze nocive che danneggiano l’ecosistema.

Sara Bilbili, Arianna Evangelisti e Romaissa Khalfadir Classe 3ªG