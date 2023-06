Animazione e letture per bambini

Ferve l’attività al Centro per le famiglie di Cesena (via Ancona, 310) nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, apre le porte alle mamme e ai papà, ai nonni e alle nonne e alle baby sitter che si occupano delle bambine e dei bambini che non frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia e che, a causa dell’alluvione, vivono in condizioni di difficoltà. Nel corso di queste settimane inoltre sono stati implementati i servizi ‘Piccolissimi e Piccolini’, che proseguiranno anche nel mese di giugno. Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 0547 333611.

Con gli ultimi due appuntamenti del 15 e del 29 giugno, a Bibliostelle (ingresso da via Cesenatico) si concluderà il percorso sui quattro elementi naturali, con letture ed esperienze educative. Giovedì 15 giugno, ore 16.30, saranno svelate e sperimentate le caratteristiche dell’acqua; giovedì 29 giugno, ore 17, i riflettori saranno accesi sulla storia di Palla Po e del pesce Eta. Incontro con l’autrice del libro Maria Elena Baredi. Si tratta di appuntamenti a ingresso gratuito che necessitano però di prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: contattare lo 0547 333611, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13, oppure contattare il 334 6481267 ([email protected]).

Alla Casa Rossa si tengono letture di storie per bambini da 0 a 6 anni con le bibliotecarie e i volontari di ‘Nati per leggere’. Appuntamento lunedì 19 giugno con le letture a tema per la Giornata Mondiale del Rifugiato.

Mercoledì 14 giugno, alle ore 17:30, sarà la volta di ‘Giochi di… passi e suoni’ per bimbi e genitori. Nel corso del pomeriggio si familiarizzerà con i suoni e i rumori della natura. Tutti i presenti prenderanno parte a una passeggiata lungo il fiume Savio. Poi mercoledì 21 giugno, alle ore 16.15, incontro intitolato "Generazioni a confronto: nonni, figli e nipoti". Nuovo appuntamento per mercoledì 28 giugno, alle ore 17, sul tema dei pannolini lavabili. Se ne parlerà con Nicole Triboli. Mercoledì 5 luglio, ore 16.30 "Giochi di… travasi". Lunedì 24 luglio, alle ore 10.30, "Crescere insieme ai propri figli": come possiamo curare la relazione e far crescere bene il nostro bambinoa? Offriranno risposte la pediatra di comunità Teresa Ghini dell’Ausl Romagna e i volontari di ‘Nati per Leggere’.