Animazioni nel centro pedonalizzato

Stasera Savignano sul Rubicone festeggia "Halloween on the road". Tutti gli eventi, a cura dalla cooperativa Koinè in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone, avranno inizio alle 17. Il centro storico e le zone strettamente limitrofe saranno pedonalizzati per permettere ai bambini e a tutti i partecipanti di muoversi liberamente per fruire di tutti gli eventi paurosi. Mostruosi punti truccabimbo, set fotografici a tema, spettacoli spaventosi dal vivo, musica terrorizzante in filodiffusione, addobbi orrorifici saranno la cornice in cui piccoli e grandi potranno godersi un pomeriggio di divertimento. Gli artisti di strada che si esibiranno in performance itineranti nel centro cittadino saranno Gianni Risola "La Morte", Igor equilibrista e sputafuoco che si esibirà in giochi rocamboleschi alle 18 in piazza Borghesi, il duo Il Gobbo e la Strega che gireranno per le vie cittadine per fare "dolcetto scherzetto" e infine due Nanetti da paura, a cura della Compagnia dei Lillupuziani, che si aggireranno in piazza Amati spaventosamente vestiti. Addobbi e accessori a cura di Armonia di Idee di Lina Caricchia decoreranno tutta l’area della festa. Zucchero filato sarà disponibile gratuitamente nei paraggi della biblioteca dei Ragazzi mentre in via Cesare Battisti la sezione comunale di Avis preparerà cioccolata calda per tutti i mostriciattoli.