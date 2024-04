Anita Rivaroli racconta il suo momento di ’Gloria’

Al 74esimo Festival del cinema di Berlino, dove ha concorso un mese fa, è stato accolto dagli applausi del pubblico e della critica internazionale, che lo ha definito "feel good movie", un film dalle vibrazioni positive. Ora arriva nelle sale italiane ‘Gloria!’, opera prima di Margherita Vicario, che porta con sé anche un pezzo di Romagna. La regista e cantautrice romana, infatti, lo ha anche scritto, questo film, a quattro mani con Anita Rivaroli, sceneggiatrice e regista cesenate che ha lavorato per altre produzioni nazionali, dalla serie tv ‘Summertime’ a ‘Skam Italia’, fino a ‘We are the Thousand’, docufilm del 2020 che segna il suo debutto dietro la macchina da presa, in cui racconta quell’avventura tutta cesenate chiamata Rockin’1000. Originaria di Taibo, dopo avere vissuto per dieci anni a Roma, e prima ancora a Milano, nel 2022 è tornata in Romagna e si è stabilita a Cesena. "Mi è piaciuto ritrovare le mie colline", dice, raccontando che è nei luoghi della sua infanzia, più a stretto contatto con la natura, che oggi trova la dimensione migliore per lavorare.

Quando vedremo ‘Gloria’ al cinema?

"Arriva sul grande schermo a partire da questa settimana. Per i cesenati ci sono due incontri all’Eliseo: sabato (ieri, ndr) alle 19 sarà presente in sala la regista, mentre io dialogherò con il pubblico domenica (questa sera, ndr) alle 21".

Di cosa parla il film?

"È ambientato nella Venezia di fine ‘700, in un istituto femminile che è una via di mezzo tra un orfanotrofio, un conservatorio e un convento: qui cresce Teresa, una giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie compositrici, sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna. È una storia di amicizia, di fantasia e di sorellanza: un racconto potente, che tocca delle belle corde".

Come è nata la collaborazione con Margherita Vicario?

"È stato Carlo Cresto-Dina, fondatore di Tempesta, la casa di produzione del film, a propormi di lavorare con Margherita alla sceneggiatura. Mi ha colpito fin da subito la sua idea di raccontare come le musiciste donne siano state per secoli tenute ai margini, mentre la loro creatività veniva tarpata e derubata. Il film vuole essere un omaggio a tutte le compositrici che sono rimaste nascoste tra le pagine della storia".

‘Gloria!’ vede il debutto sul grande schermo di Veronica Lucchesi, cantante de La Rappresentante di Lista. Che artista è?

"Come attrice è stata una rivelazione. Umanamente è una bellissima persona, molto gentile e anche molto umile. Segnalo anche il cameo di Elio, degli Elio e le Storie Tese, che fa la parte del liutaio: è stato molto divertente vederlo sul set. A proposito di curiosità, nel film c’è anche un aneddoto legato a Cesena".

Di cosa si tratta?

"A un certo punto le protagoniste devono preparare un concerto per papa Pio VII, il Chiaramonti pontefice cesenate".

Prossimi progetti?

"Il docufilm su Rockin’1000 mi ha aperto la strada a nuovi orizzonti. Oggi lavoro sia come sceneggiatrice che come regista: attualmente sono impegnata con le riprese di un nuovo documentario, di cui non posso ancora rivelare nulla, e ho in cantiere anche un film di finzione, in cui scrivo e giro anche".