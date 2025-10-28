Anna Buscarini, parrucchiera da mezzo secolo: "È la mia passione"

Una vita da parrucchiera. A Gatteo, Anna Buscarini da 50 anni ha il suo salone da parrucchiera unisex, "Anna X te", fin dall’apertura in via Roma 7. Iniziò nel 1975 a 22 anni da sola e in seguito ha avuto delle collaboratrici fino al periodo del Covid e poi ha continuato fino a oggi da sola quel mestiere che le è sempre piaciuto e che continua a fare.

Per le nozze d’oro con le acconciature anche la Giunta Comunale con il sindaco Roberto Pari le hanno inviato un mazzo di rose con un biglietto di congratulazioni: "Grazie per avere arricchito il paese e prestato un servizio lodevole e arricchente per l’intera comunità".

Dice Anna Buscarini: "La mia passione per questo lavoro è nata fin da bambina, quando avevo una enrome chioma di capelli ricci. Volevo migliorare il mio aspetto e così è nata la passione. Prima di tutto ho sperimentato sulla mia testa la stiratura dei capelli e dai commenti della gente ho capito che si poteva migliorare. Avevo 9 anni quando cominciai a fare la stagione al mare a Rimini in viale Regina Elena come parrucchiera. A 22 anni ho aperto questo negozio. Gatteo mi ha accolto benissimo e io ho cercato di fare del mio meglio perchè ho sempre fatto tutto con passione. Oggi sono in pensione, ma continuo perchè questo lavoro mi dà ancora tante soddisfazioni, mi permette di stare in mezzo alla gente e spero di continuare".

