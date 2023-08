Anna Leonori, le amputarono gambe e braccia per un errore medico: risarcita dopo 9 anni

Cesena, 11 agosto 2023 - Nove anni fa ad Anna Lenori furono amputate le gambe e le braccia in seguito a un'infezione dovuta a un'operazione sbagliata. Ora la donna ha ottenuto un risarcimento milionario per il danno provocato dai tre ospedali che l'hanno vista come paziente: uno a Roma, uno a Terni e l'ultimo a Cesena. Per assurdo l'intervento che le ha rovinato la vita era per un sospetto tumore, che in realtà non c'era.

Oggi il suo avvocato, Erdis Doraci, esemplifica così il suo calvario: "Tre ospedali, tre asl, tanti avvocati e ancora più medici legali, tutti contro, e la causa di Anna trascinata per nove anni rischiava di entrare in un tunnel pericoloso". Poi la soddisfazione: "Aver risolto un caso così complesso, delicato per i contorni umani, a tre mesi dal mandato è per me motivo di orgoglio - prosegue - Ho rivisto il sorriso nel volto di Anna, un sorriso perso quando l'ho conosciuta, regalandole quantomeno una quotidianità dignitosa".