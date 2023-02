Anni di liti finiti nel sangue

1 L’agguato

Il 19 dicembre 2020 nel parco delle Vigne Giuseppe Di Giacomo aggredisce e uccide a coltellate il condomino Davide Calbucci (49 anni) con il quale era in lite da tempo per futili motivi. Poi si costituisce. Si giustifica dicendo di essersi difeso da un’aggressione.

2 I processi

L’omicida viene condannato all’ergastolo per omicidio premeditato. La condanna viene confermata in appello. La difesa non ha presentato ulteriore ricorso in Cassazione. Scaduti i termini, la condanna è diventata definitiva. Giuseppe Di Giacomo, 69 anni, è attualmente recluso nel carcere di Ancona.