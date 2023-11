"Anno duro, ma Federcoop non perde fatturato"

Il fatturato 2023 si attesta intorno ai 6,2 milioni di euro, stabile rispetto all’anno precedente: questo nonostante la scelta di non gravare con aumenti significativi (solo l’1% dal 2022 al 2023) soci e clienti, pur in presenza di un generalizzato appesantimento dei costi. Aumentano paghe e contabilità, i servizi innovativi e cresce l’organico: è questo lo scenario di Federcoop Romagna tratteggiato durante l’assemblea dei soci che si è svolta ieri nella sede di via Faentina a Ravenna.

Tra i nuovi servizi recentemente inseriti, hanno dato ottimi risultati la certificazione di Genere e il Whistleblowing, cioè l’obbligo, di fornire l’opportunità di segnalare attività illecite o fraudolente, all’interno dell’impresa. Federcoop Romagna ha intrapreso collaborazioni con soggetti terzi come Ranstad, Libra e Demetra e fa parte della rete di centri servizi Centrinrete, con attività anche fuorii del territorio romagnolo.

L’organico è formato da 111 persone dislocate nelle aree di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini; 97 dipendenti (75 donne), 7 collaboratori strutturati e 7 tirocinanti. Nel 2023 Federcoop ha ipotizzato l’erogazione di un ristorno per i soci nell’ordine dell’1% sul fatturato da questi prodotto e del 100% per il premio di risultato per i dipendenti, restituendo così quasi 200mila euro.

"Il 2023 – dichiara Elena Zannoni, amministratrice delegata di Federcoop Romagna – è stato segnato pesantemente dall’alluvione che ha colpito le nostre zone. Siamo orgogliosi di essere tra i promotori e tra coloro che hanno alimentato il fondo a sostegno dei lavoratori colpiti, che ha sostenuto anche alcuni nostri dipendenti".

"Il quadro che emerge dall’assemblea - dichiara Paolo Lucchi, presidente di Federcoop Romagna e di Legacoop Romagna - è di una realtà aziendale cooperativa dinamica e capace di far fronte rapidamente a scenari che fino a qualche anno fa erano impensabili per intensità e velocità".