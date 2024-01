Annullati gli eventi dei Pasquaroli e della Befana in sup

Il maltempo previsto per la giornata di oggi impedisce molte attività all’aperto. Tra queste anche la la Suppata della Befana che avrebbe visto protagonisti gli appassionati di sup nelle acque del porto canale di Cesenatico e l’esibizione dei gruppi di Pasquaroli in piazza Ciceruacchio con gli sciucaren. I Pasquaroli, cercando di sfruttare eventuali momenti di tregua, proveranno a farsi sentire per le strade del porto canale in maniera itinerante. Rinviata invece a domenica 14 gennaio l’esibizione della violinista sospesa a quattro metri d’altezza in piazza Ciceruacchio.