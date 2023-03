Annullato l’incontro con Francesca Mannocchi

L’incontro con la giornalista, scrittrice ed inviata di guerra Francesca Mannocchi, in programma questo venerdì alla biblioteca Malatestiana per la rassegna ’Il coraggio di conoscere e di capire. Ipotesi di geopolitica sul futuro che ci aspetta’, è stato annullato a causa di inderogabili impegni dell’ospite. L’appuntamento sarà programmato nuovamente, mentre si confermano le altre date del ciclo di incontri, che si svolgeranno fino a maggio nell’aula magna e che rispondono all’urgenza di capire questo nostro mondo tormentato da conflitti sepolti sotto la cenere ma pronti a esplodere.

Giovedì 27 aprile, alle 17, Francesco Privitera e Marco Puleri, presenteranno ’La guerra russo-ucraino: dinamiche interne e nuovo ordine mondiale’. Il 4 maggio sarà la volta di Stefano Bianchini e Francesco Privitera che torneranno sul tema del conflitto esploso alle porte dell’Europa con la conferenza ’Dall’Ucraina ai Balcani: dalla disgregazione all’integrazione. Quale futuro per l’Unione Europea?’. L’8 maggio, Giuliana Laschi, professoressa all’Università di Bologna, insieme a Privitera e Bianchini, sarà impegnata in ’Europa a più voci’. A chiudere la rassegna, il 18 maggio, sarà Lorenzo Cremonesi con ’Guerra infinita’. Tutti gli incontri avranno inizio alle 17. Per info: 0547 610892 o [email protected]