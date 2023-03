Annunziata, pienone per la politica in crisi

Un interesse per la politica che non è così esausto come si va dicendo o la fascinazione di ascoltare dal vivo, magari interloquendo, una giornalista di fama? Forse c’è stato un po’ dell’uno e un po’ dell’altra nella grande partecipazione alla presentazione dell’ultimo libro di Lucia Annunziata, "L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico", presente la stessa autrice, che ha riempito oltre la capienza l’Aula Magna della Malatestiana e reso necessario un collegamento in streaming dell’adiacente aula mediatica per dare modo a tutti di seguire l’evento. Una cavalcata appassionata sui fatti che hanno caratterizzato gli ultimi dieci anni di governi italiani scrutati nei particolari anche meno noti da parte di "una persona che ama la politica" come la stessa Annunziata si è definita. Stimolata dal sindaco Enzo Lattuca, parlamentare della XVII legislatura, e dalle domande di Stefano Menenti, Lucia Annunziata ha focalizzato gli elementi della crisi che travaglia il nostro sistema politico: l’evanescenza dei partiti non più in grado di gestire le crisi, la scelta affidata al presidente della Repubblica di governi guidati da personalità non elette dal parlamento. Quali le soluzioni? Un sistema che non deleghi ai segretari di partito, annullando il potere degli elettori, l’indicazione dei parlamentari e un ricorso alle elezioni ogni qualvolta si prefigurino equilibri impossibili.

Elide Giordani