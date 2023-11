Anpi, al Museo l’ultimo libro di Pagliarulo

La sezione dell’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani, organizza una iniziativa questa sera alle 21, nella sala convegni del Museo della Marineria. L’occasione è la presenza del presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo che presenterà il suo libro "Antifascisti adesso…perché non è ancora finita" edito da Mimesis, in dialogo con Gian Paolo Castagnoli. Il titolo è eloquente, perchè l’Anpi sostiene che il fascismo non sia mai morto davvero, e detta le coordinate di una moderna resistenza.