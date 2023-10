Ansie dopo gli allagamenti, psicologi in campo

Scendono in campo gli psicologi di gruppo per affiancare le turbe e gli scompensi delle persone che sono rimaste coinvolte nell’alluvione del 16 maggio e che, pur a distanza di oltre cinque mesi, non sono state ancora capaci di elaborare gli effetti della catastrofe ambientale che si è abbattuta anche su Cesena provocando gravi danni agli edifici in seguito agli allagamenti che hanno poi causato anche il formarsi di frane nel territorio collinare, ma anche determinato problematiche psicologiche da affrontare da parte di chi ha subito l’evento.

Ecco allora che l’Ausl si rivolge a coloro che hanno continui pensieri e immagini inerenti l’alluvione e fanno fatica a dormire e fanno brutti sogni, per cercare di offrire loro un supporto.

In collaborazione con il settore comunale dei servizi sociali, l’Ausl organizza un ciclo di tre incontri di gruppo Emdr per aiutare ad elaborare i vissuti traumatii legati all’alluvione e che ancora possono affacciarsi nel recupero della quotidianità. Gli incontri si svolgeranno a Cesena, in via San Lorenzino, nella sede formativa del corso di laurea in fisioterapia. Le date degli incontri sono state fissate l’8, il 15 e il 22 novembre dalle 16.30 alle 18.30. Il gruppo sarà guidato da Barbara Novelli, dirigente psicologo dell’Ausl Romagna. Per partecipare è necessario un colloquio telefonico conoscitivo e informativo. È possibile contattare lo 0547-393114 entro lunedì 30 ottobre per l’iscrizione agli incontri.