Anteas inaugura due ambulatori sociali a Diolaguardia e Sorrivoli

Si allarga la rete di ambulatori sociali di Anteas che offrono ascolto, alcune prestazioni infermieristiche e solidarietà. L’Associazione Nazionale Tutte le Età attive per la Solidarietà, in collaborazione con il Comune di Roncofreddo, ha infatti inaugurato ieri mattina due nuovi sportelli sociali di comunità nelle frazioni di Diolaguardia e Sorrivoli.

Alla cerimonia erano presenti la sindaca di Roncofreddo, Sara Bartolini, l’assessora Elisa Mengozzi e il presidente di Anteas Cesena Franco Cedioli. Tra i partecipanti anche alcuni volontari dell’associazione, alcuni dei quali infermieri, che rappresentano il cuore del progetto dedicando la loro cortese e gratuita assistenza per piccole medicazioni, iniezioni intramuscolari e sottocutanee, misurazione della pressione arteriosa, determinazione capillare delle glicemia, elementi di educazione sanitaria, informazioni sull’erogazione dei servizi oltre che accoglienza.

Si tratta di un servizio di grande valore per la comunità, in quanto offre assistenza gratuita a chi ne ha bisogno. Grazie alla presenza dei volontari e degli infermieri qualificati, la popolazione di Diolaguardia e Sorrivoli potrà avere accesso a prestazioni infermieristiche di bassa complessità in modo facile e rapido. "Siamo orgogliosi di poter contribuire alla creazione di questa fantastica rete di ambulatori sociali - dichiara il presidente Anteas Cesena Franco Cedioli -. Sappiamo che molte persone sono spesso sole e che la solitudine può causare seri problemi di salute mentale e fisica. La nostra missione è quella di fornire un luogo sicuro dove le persone possono sentirsi accolte, ascoltate e supportate. Siamo grati per il lavoro svolto dai nostri infermieri e volontari, che si dedicano con passione e dedizione a migliorare la vita delle persone che cercano il nostro aiuto. Continueremo a lavorare per garantire che l’ambulatorio rimanga un luogo accogliente e rassicurante per chiunque abbia bisogno".