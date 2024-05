Antenna 5G Raccolta di firme a San Carlo

Sono 141 le firme degli abitanti di San Carlo che hanno mandato una petizione in Comune per lamentarsi dell’impianto di telefonia mobile 5G in via Ercolano. "Gli abitanti di San Carlo – scrivono – sono allarmati per aver visto sorgere all’improvviso una torre di 20 metri per dispositivi di telefonia mobile. Non c’è stata nessuna informazione agli abitanti. La torre è sorta in un podere privato, all’uscita dell’E45 di san Carlo, a 200 metri dalla scuola primaria. Il sito è infelice per due motivi: uno perché è una bruttura davanti alle finestre degli abitanti di via Vigne e l’altro per l’inquinamento elettromagnetico che generano. Infatti non è ancora dimostrata l’innocuità delle onde che emettono".

La protesta era stata sollevata anche a Calisese e nel Rubicone. A Calisese la protesta era sorta per l’installazione di tre antenne per la telefonia 5G ubicate a ridosso di un’abitazione e, in un caso, di una scuola. Oltre 100 cittadini hanno inviato una dettagliata lettera al sindaco Enzo Lattuca.

Anche al quartiere Rubicone si erano sollevate le stesse lamentele. Il presidente del quartiere Mario Picone aveva inviato una mail all’assessore all’ambiente Francesca Lucchi chiedendo l’organizzazione di una assemblea pubblica con la partecipazione dell’Amministrazione comunale, dell’Ausl e di Arpae e era in attesa di una risposta.