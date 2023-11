Anteprima di Natale,. San Giorgio in festa

Anteprima del Natale. Aspettando l’arrivo della slitta e delle renne volanti, i bambini della frazione cesenate di San Giorgio (e non solo loro), per tutta la giornata di domenica 10 dicembre avranno l’occasione di immergersi in un’atmosfera fiabesca che si diffonderà per tutto il borgo, grazie all’entusiasmo dei commercianti della zona che hanno aderito in massa alla proposta avanzata dai gestori di ‘Cartolandia’ di trasformare strade e negozi in una sorta di villaggio del Natale. Il programma prevede un susseguirsi di eventi e animazioni che spazieranno dai laboratori creativi alla lettura di favole, dalla tombola al concerto natalizio e dalla musica con dj all’allestimento di vari punti ristoro. Nel progetto è coinvolta l’intera comunità, scuola materna e primaria comprese. Una divertente caccia al tesoro toccherà tutte le realtà aderenti, per arrivare al premio finale.