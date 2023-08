Anteprima di "Quattro amici al bar" Ecco il film girato a Monteleone

Stasera alle 21.15, nella Rocca Malatestiana di Montiano sarà proiettato il film "Quattro amici al bar", del regista Angelo Sacchetti, interamente girato nell’antico borgo di Monteleone. Del film Gianfranco Miro Gori, poeta, saggista e grande appassionato di cinema, ha detto: "Quattro amici al bar di Angelo Sacchetti, ci mostra nelle prime inquadrature un suggestivo paesaggio collinare, popolato da uno splendido pavone. Una bella fotografia come si dice. Quindi ci introduce immediatamente nel racconto, che ha il suo epicentro in uno storico borgo dove c’è il bar (tipico della provincia italiana) con i quattro amici che bevono vino e giocano a carte. Un "piccolo mondo" che resiste caparbiamente alla modernità. Sulle immagini risuona la voce fuori campo che spiega in limpido italiano chi siano e cosa facciano i quattro giocatori. Da questo momento "Quattro amici al bar" si caratterizza sempre più come una storia corale che coinvolge un’intera, pur se di modeste dimensioni, comunità, traendo da essa interpreti, che affianca e sostiene il nucleo degli attori della compagnia dialettale La Broza. È il procedimento tipicamente cinematografico del flash-back che sorregge il film. Attivato dai quattro che ricordano episodi del loro passato che risuonano giustamente nella lingua in cui sono accaduti: il dialetto. A prevalere è il lato comico non del tutto esente da una lieve critica alle ingiustizie sociali. Dunque, senza alcuna pretesa di aver esaurito il quadro, potremmo definire il film una commedia del ricordo con ampia e opportuna presenza del dialetto".

Aggiunge Andrea Parolo, 32 anni di Gambettola, che ha girato le scene del film e che ha effettuato il montaggio dello stesso: "Grazie all’esperieanza effettuata insieme al regista Angelo Sacchetti ho potuto rispolverare le tradizioni della mia terra e in primis le espressioni dialettali che purtroppo molti di noi giovani non conoscono. Per questo film è stata composta una colonna sonora musicale originale effettuata dal produttore musicale Piermatteo Carattoni di Villa Verucchio. Sono stati giorni di grande lavoro, impegnativi, ma di grande soddisfazione ed empatia tra tutte le figure del cast e si creata un’armonia di grande famiglia che rispecchia quella romagnola di cui purtroppo oggi spesso se ne sono perse le tracce". Anche in occasione dell’ultima serata sarà allestita una mostra pittorica con ospite il pittore cesenate Piero Pineroli.

Ermanno Pasolini