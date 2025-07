Anteprima Festival internazionale del cibo di strada a Bagno

Questo fine settimana, dal 4 al 6 luglio, porterà nella piazza-salotto Ricasoli a Bagno di Romagna, l’Anteprima della 4° edizione del Festival Internazionale del Cibo di Strada, con apertura degli stand dalle 18 di venerdì fino alle 23 di domenica. Nella conferenza di presentazione, a dare il benvenuto è stato il sindaco Enrico Spighi che ha rimarcato l’importanza dell’evento per la comunità locale: "E’ una manifestazione che porta energia e bellezza al nostro paese. Il Festival è ormai parte della nostra identità". "Il Festival rappresenta un momento chiave per la promozione turistica del nostro territorio – ha sottolineato Mattia Lusini, assessore al turismo –. Attira visitatori, valorizza le nostre eccellenze e crea sinergie importanti fra attività locali e realtà internazionali". Federico Campori di Confesercenti Ravenna Cesena, organizzatore dell’evento, ha affermato: "Abbiamo scelto di spostare l’evento da maggio a luglio, per garantire un clima più favorevole. Ma ciò che davvero non cambia è la bellezza e l’ospitalità d questa terra". Luca Toni fiduciario Slow Food Cesena ha aggiunto: "Cibo di strada vuol dire popolarità, autenticità e legame col territorio. Le delegazioni presenti, da Palermo, Thailandia, Cuba, Abruzzo e Bagno, offriranno sapori diversi, ma uniti dal filo comune della tradizione e del gusto vero". L’edizione 2025 offrirà anche birre e bevande tipiche delle delegazioni e un ricco programma di intrattenimento serale, per tre giorni di festa, gusto e scoperta. L’evento è promosso da Confesercenti Ravenna Cesena, con Slow Food Cesena, Comune ed Eventi in Itinere.

Gilberto Mosconi