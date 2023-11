Anteprima in classe per gli studenti. Ecco la nuova scuola di San Vittore

Babbo Natale e la Befana porteranno in dono ai bimbi di San Vittore una nuova scuola elementare. Fortunatamente in ogni caso non sarà necessario di trovare il modo per caricarla sulla slitta, dal momento che l’edificio è già ben piantato nel cuore della frazione cesenate, tanto che ieri mattina una delegazione di bambine e bambini, accompagnata dagli insegnanti e dal sindaco Enzo Lattuca, è andata a concedersi un’occhiata in anteprima alla nuova struttura, ormai in fase di ultimazione. Il taglio del nastro di un complesso che si annuncia colorato e luminoso è previsto per l’8 gennaio, giorno di ritorno dietro ai banchi dopo le festività. Il complesso, caratterizzato da ampie vetrate e locali ariosi, è stato costruito a fianco del polo scolastico attuale risalente agli anni ’40 ed è composto da un’ampia biblioteca-teatro, da una mensa, da dieci aule e da ulteriori ambienti fruibili da insegnanti e personale amministrativo. Dopo aver concluso le opere relative all’impiantistica, alla posa della pavimentazione e degli infissi, da oggi sarà avviata la fase dei collaudi, compresa l’installazione della scala d’emergenza. Terminato l’intervento, si darà inizio al trasloco di banchi, sedie e del materiale didattico necessario alla ripartenza delle lezioni.

"Questa – ha commentato Lattuca – sarà una scuola nuova e funzionale ma soprattutto sicura dal punto di vista sismico, oltre che efficiente a livello energetico e dei consumi. Aver potuto collaborare con la dirigente scolastica Simonetta Ferrari e con gli insegnanti nella fase progettuale ci ha consentito di realizzare, anche grazie alla professionalità dei nostri tecnici comunali dei lavori pubblici, un edificio in grado di rispondere alle esigenze di tutta la popolazione scolastica sul fronte della didattica e in merito alla collocazione dei servizi amministrativi". Si tratta di un edificio ecosostenibile il cui costo di realizzazione ha superato i 5 milioni di euro e che, insieme al nuovo asilo nido, si promette di fornire alla famiglie di San Vittore risposte efficaci in relazione alla fascia di età 0-10 anni. I lavori erano iniziati nel febbraio 2022. L’auspicio è che i nuovi spazi possano favorire le attività degli insegnanti, ottimizzando allo stesso tempo i consumi energetici.