Antiquariato e orologi d’epoca

Sabato e domenica nei padiglioni della Fiera di Cesena si terrà ‘C’era una volta’, il salone dell’antiquariato che ha in programma anche ‘Watch mania’, mostra scambio dell’orologio d’epoca. Fra i 250 epositori un ampio ventaglio di proposte e curiosità per tutti i gusti: mobili e oggetti di antiquariato e modernariato, artigianato etnico, abbigliamento e accessori vintage, complementi d’arredo di gusto industriale, vasi e mobili in ferro battuto da giardino. Tra i pezzi più interessanti, un’antica scatola – necessaire (risale a metà Ottocento) che ci parla dell’affasciante mondo degli hamman turchi, dove era utilizzata. In entrambe i giorni la fiera è aperta dalle 9 alle 18.30. Ingresso 3 euro.

Nella sola giornata di domenica dalle ore 9 alle ore 18 apre i battenti Watch Mania, la mostra scambio dell’orologio d’epoca, che arriva per la prima volta a Cesena dopo quattro edizioni svolte altrove. Annunciata la presenza di un centinaio di espositori, provenienti da tutta Italia e non solo, con numerosi esemplari di segnatempo.

Il biglietto d’ingresso a Watch Mania è di 15 euro, che permette di entrare anche a ‘C’era una volta’ e di usufruire della sosta in un parcheggio custodito.

Per informazioni: 338/5228913.