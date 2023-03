Cesena, Antonio Biondi morto a 101 anni. Aveva sconfitto 3 volte il Covid

Antonio Biondi aveva 101 anni

Cesena, 8 marzo 2023 – Si è spento lunedì notte nella casa di riposo Fracassi di Sant’Angelo di Gatteo, Antonio ‘Toni’ Biondi, che il 26 aprile avrebbe compiuto 102 anni. Lascia le nipoti Nella, Giovanna, Valentina e Michela. Il funerale si svolgerà domani alle 14.30 con messa nella collegiata di Santa Lucia di Savignano sul Rubicone.

Verrà sepolto nel cimitero locale. Questa sera ci sarà la veglia di preghiera con alle 20 il rosario e alle 20.30 la messa nella chiesa di Castelvecchio. Non fiori ma opere di bene ed eventuali offerte saranno devolute alla parrocchia. Curiosa la storia di Antonio Toni Biondi. Aveva sconfitto tre volte il virus, era stato ricoverato due volte e in isolamento tre mesi, ma con una straordinaria forza d’animo era uscito indenne, tornato a casa guarito e il 26 aprile 2022 aveva festeggiato i 101 anni.

‘Toni’ Biondi da alcuni anni si trovava in casa di riposo prima a Sogliano al Rubicone e poi a Sant’Angelo di Gatteo. Toni è stato un personaggio molto amato, stimato e benvoluto da tutti in quanto ha dedicato una gran parte della sua vita agli altri. Nella sua casa in via Raffaello Sanzio, fino a una quindicina di anni fa aveva raccolto indumenti e poi con l’aiuto di volontari aiutato lebbrosi e missionari. Toni, che non si era mai sposato, era nato in una famiglia molto povera con genitori analfabeti. Aveva iniziato molto presto a lavorare. Nel 1941 a 20 anni era stato militare in Croazia.

Al rientro dalla guerra aveva fatto di tutto: muratore, contadino, operaio in segheria, operaio per le strade. Negli anni ’70 aiutò un missionario cinese che si trovava in Vietnam e una missionaria comboniana in Uganda, che avevano lanciato un appello per aiutare i lebbrosi, e ‘Toni’ Biondi aveva cominciato a raccogliere indumenti e avviato le spedizioni".