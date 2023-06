Antonio Crimi nell’elite dei migliori pasticceri

E’ di Gambettola il super pasticcere chiamato a far parte dell’Equipe d’Eccellenza della Federazione Internazionale di Pasticceria Gelateria Cioccolateria. Antonio Crimi, 46 anni, da 20 lavora nella pasticceria Casadei di via del lavoro a Gambettola, ha un palmares di premi e riconoscimenti formidabile: in marzo ha vinto il campionato italiano di pasticceria a Carrara; 1° premio nella categoria ’Pastigliaggio & Monoporzione Moderna’, e Crimi è entrato di diritto a far parte della nazionale italiana di pasticceria che in ottobre parteciperà a Milano al Mondiale di pasticceria. Nel 2019 Crimi ha vinto il titolo di miglior pasticcere della regione e nel 2018 ha conquistato l’argento nel concorso ’Miglior pralina d’Italia’ .

Crimi si è distinto per la sua raffinatezza, l’eleganza e la tecnica, uno stile unico, un elevato senso artistico nel creare dolci, nel mondo della pasticceria la sua mano è giudicata una delle più eleganti d’Italia. "Alla pasticceria Casadei dove lavoro da 20 anni - spiega - grazie alla disponibiltà del titolare Gianluca - ho un mio spazio dove mi occupo di tutto quello che riguarda la pasticceria moderna, tutte le monoporzioni e tutto quello inerente la pasticceria artistica, in questo campo mi piace impegnarmi ed essere un innovatore e ricercatore".

Vincenzo D’Altri