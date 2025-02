Antonio e la carica dei 101 anni

Festa grande alla residenza sanitaria Il Castello di Longiano per i 101 anni di Antonio Moschini, nato il 6 febbraio 1924 a Lizzano. Antonio Moschini si era sposato con Clara Campanini con la quale ha avuto due figli, Nazario e Donatella, che gli hanno dato 4 nipoti Andrea, Francesca, Eric ed Elia e della quale è rimasto vedovo 30 anni fa. Fino al 1961 a Lizzano in un podere di Villa Silvia ha lavorato nei campi. Poi è andato ad abitare a Pievesestina e ha svolto come lavoro la levigatura di pavimenti. È sempre stato una persona riservata e dedita alla famiglia. E’ ospite presso la rsa Il Castello di Longiano dall’8 gennaio scorso. E’ stato festeggiato dal sindaco Mauro Graziano, dall’assessora Sonia Bettucci e dal parroco di Budrio don Filippo Cappelli. Ha detto il sindaco: "In una settimana abbiamo festeggiato due donne con 100 anni e adesso un uomo con 101. Un segno che a Longiano si vive bene".