Antonio Ramberti presenta 'Poesie porne' al Magazzino Parallelo

Si chiama ‘Poesie porne’ ed è uno spettacolo dal titolo irriverente fatto "di piccoli misfatti e di personaggi veri e mai esistiti, proprio per questo credibilissimi e godibilissimi". Uno show in forma canzone che ripercorre la discografia solista di Antonio Ramberti, cantautore pesarese di origine e cesenaticense di adozione noto al pubblico come metà del Duo Bucolico e come co-fondatore del gruppo Gli Slavi. Lo show debutta questa sera al Magazzino Parallelo: dalle 22 sul palco insieme a Ramberti, "operaio della musica e delle parole", come ama definirsi, ci sarà il chitarrista sampierano Alfredo Nuti.