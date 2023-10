Antonioli e Bruschi premiati a Sogliano per nuovo libro sui Malatesta

Le origini dei Malatesta e il territorio di Sogliano ancora alla ribalta con un nuovo libro, che farà parlare e discutere, ma che è già stato giudicato eccellente al primo concorso al quale ha partecipato. Domenica 24 settembre Andrea Antonioli ex direttore del Museo storico di San Giovanni in Galilea in comune di Borghi, e Morvan Bruschi residente dipendente del Comune di Sogliano e autori del saggio storico ’Alle origini dei Malatesta’, sono stati premiati a Lendinara (foto) in provincia di Rovigo quali secondi classificati per la Sezione Saggistica del Concorso Letterario Internazionale Gian Antonio Cibotto 2023, che ha visto in lizza 628 opere di narrativa, saggistica e poesia.

Queste le motivazioni per il riconoscimento: "Antonioli e Bruschi hanno fatto uno splendido lavoro e realizzato un bellissimo volume che ricostruisce in modo ammirevole, con stile esemplare, dopo attenta e scrupolosa considerazione delle fonti e interessanti intuizioni interpretative dei testi antichi, le origini della nobile famiglia dei Malatesta. I due coautori hanno elaborato il percorso di ampliamento del potere della famiglia sui territori del Montefeltro e della Romagna nel corso dei primi tre secoli del passato millennio. Nel volume troviamo dialoghi storici di grande interesse. Inoltre, interi capitoli vengono dedicati a donne quali Berta Traversari degli Onesti e la figlia Matilde, Drudicia, Signora di Santa Paola, e altre donne sinora quasi ignorate. Un saggio arricchito da magnifiche foto e illustrazioni". L’opera è nata per chiarire alcuni punti ancora oscuri delle origini dei Malatesta, quali l’esatto luogo di nascita della casata e la genealogia dei primi esponenti della famiglia.

Ermanno Pasolini