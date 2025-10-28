Antonioli sul podio al concorso ‘Cristina Campo’

Andrea Antonioli, storico e scrittore cesenate negli ultimi giorni ha inanellato una serie di successi letterari che vanno ad aggiungersi ai già numerosi premi conseguiti con la pubblicazione del volume "Paolo e Francesca. Amanti per l’eternità". Dopo il primo premio assoluto ai concorsi "Città di Siena" e "Città di Montevarchi", Antonioli ha infatti ricevuto anche il prestigioso Premio della Critica al Concorso Letterario Internazionale "Cristina Campo", dedicato all’indimenticata poetessa e scrittrice bolognese.

Il libro, che ha già suscitato un vivace dibattito culturale, affronta temi di bruciante attualità: la pace, i diritti umani, la violenza di genere, i femminicidi, e più in generale, le condizioni di costrizione imposte alle donne. Attraverso la potenza della narrazione storica e la profondità della riflessione etica, Antonioli riesce a trasformare la vicenda dantesca di Paolo e Francesca in un simbolo universale di libertà e dignità femminile, offrendo una lettura che unisce erudizione, sensibilità e impegno civile.

La cerimonia del premio "Cristina Campo" si è svolta nella cornice del Palazzo del Podestà di Rovigo. A consegnare il riconoscimento è stata Angioletta Masiero: scrittrice, poetessa e giornalista, critica d’arte e conduttrice di programmi radiofonici, oltre che presidente e promotrice di numerosi premi letterari. Nelle motivazioni del premio, la giuria ha voluto sottolineare non solo il valore letterario dell’opera di Antonioli, ma anche il suo impatto sociale e simbolico.

Lo scrittore, si legge nella nota, ha il merito di "ricostruire storicamente i meccanismi che hanno favorito lo sviluppo di una coscienza attiva femminile, la cosiddetta coscienza del sé", ricevendo apprezzamento per il suo impegno educativo rivolto alle donne e per la capacità di rendere la letteratura un veicolo di emancipazione e consapevolezza.

"Questo riconoscimento mi onora profondamente – ha dichiarato Antonioli –. Paolo e Francesca non è soltanto un tributo alla memoria dantesca, ma un grido contro ogni forma di costrizione e violenza, un inno alla libertà e alla dignità femminile. Credo che Francesca ci insegni anche qualcosa di essenziale: che alle donne non debbano più essere assegnate storie, ma siano loro a raccontare e scrivere la propria storia, e quella del mondo".