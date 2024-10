Antonioli trionfa alla ’Locanda del Doge’

Ancora un premio ad Andrea Antonioli, da aggiungere al già nutrito palmares. Lo scrittore, saggista, archeologo si è infatti classificato al primo posto al Concorso letterario internazionale "Locanda del Doge", la cui premiazione si è tenuta nel teatro ottocentesco "Eugenio Balzan" di Badia Polesine (RO). Antonioli ha presentato il saggio storico "I grandi personaggi che hanno cambiato l’Italia del Medioevo" (Newton Compton editori). Al concorso, patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Rovigo e WikiPoesia, hanno partecipato diverse centinaia di autori e numerose case editrici da tutta Italia ed Europa per un totale di circa 500 opere. La presidente di giuria Angioletta Masiero, Vittorio Spampinato, critico d’arte, e altri personaggi della cultura, hanno consegnato il riconoscimento. "Protagonisti di questo entusiasmante viaggio – spiega Antonioli -, sono re e regine, condottieri, viaggiatori, filosofi, uomini e donne religiosi e di lettere, pontefici, santi, pensatori. Il volume ripercorre quel periodo della Storia compreso tra la fine del V e la fine del XV secolo, attraverso la vita, le azioni e il pensiero di figure maschili e femminili emblematiche e carismatiche del Medioevo. Dal mio lavoro si può evincere che quest’epoca, solitamente considerata oscura e decadente, fu in realtà molto più positiva e prolifica di quel che si crede, soprattutto in Italia, dove la nascita dei comuni, diede linfa e vigore alla vita sociale e alla politica, con lo sviluppo delle municipalità, un fenomeno unico che fece emergere uno spirito nuovo di identità, di appartenenza e produsse i primi statuti della Storia, veri e propri strumenti legislativi e civili. Anche l’economia spiccò il volo e così pure la cultura, con il grande rigoglio artistico e letterario e la nascita delle prime università e accademie".