Una pensionata di 80 anni è caduta rovinosamente a causa di un marciapiede ammalorato, ma non riesce ad evere un risarcimento dal Comune. Il fatto è dello scorso agosto, quando la pensionata, sofferente e ipovedente, è inciampata in una buca in via Mazzini procurandosi una contusione al polso sinistro, escoriazioni e danni ad un orologio e al telefono, stimati in 300 euro. "Ad oggi - dice l’anziana -, il Comune non intende risarcire perché considera il fatto evitabile, ma non è così e a me dispiace molto".