Anziana resiste allo scippo. Bandito in fuga arrestato

Un etiope di 25 anni ha tentato di mettere in atto un’altra delle tante malefatte della sua vita, nonostante la giovane età, ma questa volta per fortuna gli è andata male. La Polizia di Stato ha arrestato a Cesena un uomo straniero con numerosi precedenti per furto e resistenza. Questa volta ha tentato di scippare una anziana donna di 80 anni. La signora è stata vittima di un tentato furto con strappo nella giornata di domenica scorsa, mentre si stavano recando nel Duomo e si trovava in piazza Giovanni Paolo II. La donna era in compagnia di un’amica quando è stata affiancata da un uomo di origine straniera che ha tentato di derubarla della borsa che aveva con sé. Il fulmineo e violento tentato scippo ha provocato non solo la caduta dell’80enne, ma a terra è finita anche la sua amica che ha cercato di proteggerla e di aiutarla. L’uomo, tuttavia, non è riuscito nel suo intento di rubare la borsa all’anziana donna, poiché lei stessa è riuscita brillantemente a trattenere con tutte le sue forze la sua borsa. Così, visto che non ce la faceva a strapparle di dosso la borsa, ha deciso di mollare la presa e di darsi alla fuga verso la via Chiaramonti. Le due anziane doloranti sono rimaste a terra e si lamentavano per il male subito in seguito alla caduta.

Ad assistere all’episodio una famiglia formata dal babbo, dalla mamma e dalla loro figlia, che in quel momento stavano passeggiando in piazza. Immediatamente il padre si è messo all’inseguimento del malvivente e ha chiamato nel contempo le forze dell’ordine, indicando la direzione di fuga del ladro. Nel frattempo la madre e la figlia soccorrevano le due anziane donne cadute a terra. Un’auto della Volante della Polizia di Stato del Commissariato, grazie alle indicazioni del richiedente, si è portata rapidamente all’intersezione tra via Subborgo Comandini e viale Europa, dove ha intercettatto lo straniero che stava scappando. I poliziotti senza esitazione hanno proceduto all’arresto dell’uomo, un etiope di 25 anni con numerosi precedenti per furto aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale. Il malvivente, noto alle forze dell’ordine, era stato già arrestato il 4 aprile scorso dai poliziotti del Commissariato per un altro furto aggravato. Al termine di tutta l’attività, il 25enne etiope è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto con strappo e accompagnato in carcere a Forlì su disposizione della Procura della Repubblica.